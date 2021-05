Covid: Vda in zona arancione, ma aprono dehors bar

Pur restando in zona arancione, da lunedì prossimo la Valle d'Aosta riapre i dehors dei bar, dove sarà possibile servire i clienti al tavolo fino alle ore 18. Lo prevede un'ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione, Erik Lavevaz, "sulla base del consolidarsi del miglioramento del quadro epidemico".

A partire dalla prossima settimana, inoltre, sarà attivato un servizio gratuito di tamponi drive-in ad Aosta, a disposizione della popolazione per gli spostamenti extra-regionali e le visite nelle strutture per anziani.