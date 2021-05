Sei concerti in quota per Musicastelle 2021

Sei appuntamenti con la musica in quota per l'edizione 2021 di Musicastelle Outdoor, la rassegna estiva promossa dalla Regione Valle d'Aosta. Il primo concerto è in calendario il 19 giugno: ad esibirsi in località Tsan Mort di Saint-Vincent (inizio ore 17) saranno Colapesce e Dimartino. Il 26 giugno in località Peindeint di Courmayeur (ore 15,30) toccherà a Carl Brave mentre sabato 3 luglio protagonista del concerto, alle 15,30 alle cascate di Lillaz, nel comune di Cogne, sarà Samuele Bersani. Il programma prosegue sabato 10 luglio con Daniele Silvestri alle 15 nel vallone di Vertosan, ad Avise. Ultimi due appuntamenti il 18 luglio al lago di Goillet sopra Cervinia (ore 14) con Willie Peyote e sabato 24 luglio, alle 15, in località La Joux di La Thuile con Francesca Michielin.