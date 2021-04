Covid: VdA,'rivedere riaperture all'aperto,anche sci estivo'

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - "Abbiamo quindi lavorato a un documento che tiene conto anche delle peculiarità del territorio della Valle d'Aosta. Le Regioni hanno ribadito l'esigenza di rivedere le riaperture all'aperto. Da parte mia, ho scritto al Presidente Draghi e al Ministro Gelmini, richiedendo un'aggiunta sullo sci estivo e ribadendo la richiesta di revisione delle riaperture all'aperto". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata della Lega Vda.

"Le Regioni hanno compiuto ogni sforzo possibile - ha aggiunto - e sul piano politico, vista l'ampia maggioranza che sostiene il Governo Draghi, credo che tutti i partiti e movimenti presenti in questa Assemblea possano contribuire a sostenere le esigenze e le peculiarità del nostro territorio". "Chi è a capo delle Istituzioni - ha replicato Stefano Aggravi (Lega Vda) - ha certamente un peso maggiore dei partiti che supportano il Governo nazionale. Rinnovo l'invito al Presidente Lavevaz a essere molto più incisivo nel riproporre questo tema, come farà ognuno di noi". (ANSA).