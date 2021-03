Covid: aumento ricoveri, verso apertura secondo reparto Parini

A causa dell'incremento dei ricoveri di pazienti contagiati dal coronavirus si va verso la riapertura del reparto Covid-2 all'ospedale Parini di Aosta. L'attivazione dovrebbe avvenire nel fine settimana, se il trend di aumento resterà costante nei prossimi giorni. Il reparto Covid-1 attualmente ospita 13 pazienti e quando si raggiunge la quota di 15-16 il protocollo prevede l'apertura di un nuovo reparto dedicato ai 'positivi'. Nel frattempo sono già stati definiti, in via precauzionale, i turni del personale per il Covid-2.