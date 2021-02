Atletica: Eleonora Marchiando convocata per Europei Indoor

Dopo il terzo posto ai campionati italiani indoor di Ancona la ventitreenne aostana Eleonora Marchiando (Atletica Calvesi) ha ricevuto la prima chiamata nella nazionale A e parteciperà ai Campionati Europei indoor di Torun, in Polonia (4-7 marzo).

Gareggerà nella staffetta 4 x 400 e sarà l'unica componente non militare del quartetto. "Entusiasmante questa chiamata per Eleonora Marchiando - si legge in una nota del comitato valdostano della Fidal - che viene dopo le tre convocazioni in azzurro con le rappresentative giovanili".