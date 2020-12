Sci nordico: cdm; dominio russo a Davos, 5/o De Fabiani

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Il dominio russo nella 15 km skating di Davos mette in maggiore evidenza la prestazione di Alexander Bolshunov, che vince con il tempo di 32'46"4, lasciandosi alle spalle di oltre mezzo minuto i compagni di squadra Andrey Melnichenko e Artem Maltsev.

Un altro russo, Ivan Yakimushkin, è quarto e il primo degli stranieri è l'azzurro Francesco De Fabiani, buon quinto, staccato di 49"8 dal vincitore e di 10'' dal podio. Una buona gara per il valdostano che è riuscito sin dall'inizio a tenere il ritmo dei migliori, fino a concludere alle spalle dello squadrone russo. Bene anche Giandomenico Salvadori, 18/o a 1'27"0, mentre è 26/o e a punti Davide Graz. Anche Stefano Gardener fa un paio di punti con il 29/o posto. Simone Daprà è 43/o. Complessivamente quindi una buona gara per la squadra italiana. (ANSA).