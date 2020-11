Confidustria: Pmi Day, 650 studenti si collegano con aziende

Coinvolgerà 650 studenti valdostani e 11 aziende associate a Confindustria Valle d'Aosta e si svolgerà in modalità telematica: la Piccola industria non rinuncia al Pmi Day, in programma per il 20 novembre prossimo.

Le visite aziendali quest'anno vengono trasformate in collegamenti on line.

Sarà descritto il lavoro svolto all'interno degli stabilimenti e sarà raccontata la storia e i progetti futuri di alcune aziende valdostane. Hanno aderito all'iniziativa le aziende E-4E, Heineken Italia, Logic Sistemi, Salumificio Maison Bertolin, Shiloh Industries Italia, Thermoplay, Avda, Copaco, Deval, STMicroelectronics e Valdostana Grandi Cucine.