Lavevaz, è momento di guardare al futuro

"Ora è il momento di guardare al futuro, ci siamo insediati da poche ore, abbiamo presentato la nostra road map, il programma di legislatura che sarà la strada che ci guiderà per i prossimi anni: c'è una parte molto importante, quella di competenza dell'assessore Bertschy, che riguarda lo sviluppo economico e il mondo del lavoro". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, intervenendo in collegamento telematico all'assemblea regionale di Confindustria.



"Ritengo - ha aggiunto - che la politica abbia delle responsabilità molto grandi, in particolare adesso in mezzo a una crisi: deve riappropriarsi di un ruolo di sintesi rispetto alle diverse necessità che non può che nascere attraverso il dialogo". Richiamando anche gli interventi di Luigi Bertschy, assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro e Vicepresidente della Regione e di Carlo Marzi, assessore alle finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, Lavevaz ha auspicato "un nuovo modo di procedere" e "un sistema di rapporti politici, sociali ed economici che permettano di essere all'altezza delle sfide presenti e future".