Monica Crétier è la nuova sindaca di Champdepraz dopo aver vinto per 27 voti il ballottaggio contro lo sfidante Yuri Corradin, primo cittadino uscente. Cretier sarà affiancata come vice sindaco da Lucia Bertorello. La votazione si è conclusa con 249 voti per Cretier e 22 2 per Corradin.