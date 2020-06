Ipotesi election day Vda all'esame dei capigruppo

L'ipotesi di un election day in Valle d'Aosta, nei giorni 20 e 21 settembre, in cui accorpare le elezioni regionali, quelle comunali e il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. E' questo lo scenario preso in esame oggi dalla conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale. Pur non essendo emersa dalla riunione alcuna decisione condivisa, alcuni gruppi consiliari hanno anticipato l'intenzione di presentare un emendamento al disegno di legge di variazione al bilancio, in aula da lunedì prossimo, che dovrebbe consentire lo svolgimento dei tre appuntamenti elettorali in una stessa data.