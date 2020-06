Fase 3:da metà giugno al via tutti i servizi di trasporto pubblico

Dopo la sospensione per l'emergenza coronavirus, da metà giugno riprenderanno a pieno regime tutti i servizi di trasporto pubblico locale. Da domenica prossima 14 giugno saranno riattivati quelli ferroviari, con alcune modifiche d'orario legate all'implementazione di un innovato sistema di segnalamento sui treni. Saranno reimpiegati i convogli bimodali e sarà riaperta la biglietteria di Verrès.

Inoltre dal giorno successivo, lunedì 15 giugno, ripartiranno anche tutti i servizi di trasporto pubblico con autobus normalmente previsti nel periodo estivo e verrà riaperta l'autostazione di Aosta.

"In questo periodo di emergenza sanitaria - spiega l'assessore regionale ai trasporti, Luigi Bertschy - non è stato semplice mantenere un livello di servizio adeguato alle esigenze dei cittadini. Nei prossimi giorni lavoreremo ancora per reinserire alcuni servizi sperimentali di trasporto pubblico che hanno iniziato a funzionare nel corso dell'ultimo anno".