Coronavirus: altri 2 decessi al Père Laurent nelle ultime ore

Altri due decessi nelle ultime ore nell'ospizio per anziani Père Laurent di Aosta. Si aggiungono ai due di ieri e ai 15 dei giorni precedenti.Non si sa quanti di questi siano ascrivibili a un'infezione da Covid-19. Il numero delle morti dell'ultimo mese è però il triplo rispetto alla media storica.

Nell'istituto, in cui sono ospitate 120 persone, vi sono almeno 15 casi sospetti di coronavirus. Gli esiti dei tamponi, a cui fino a ieri sono stati sottoposti tutti i degenti, non sono ancora noti. Nella casa di riposo lavorano inoltre 60 dipendenti, di cui 25 malati e 5 positivi. Sulla situazione di emergenza segnalata in questa struttura la procura di Aosta ha aperto un'indagine; al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato.