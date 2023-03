Conclusi i lavori in via della Fornacetta a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 MAR - Si è concluso, con l'inaugurazione ufficiale di giovedì 16 marzo, l'intervento del Comune di Foligno in via della Fornacetta, articolato in due stralci. Il primo stralcio ha riguardato la sostituzione della tubazione di adduzione dell'acqua che alimentava un invaso ad uso irriguo con la collaborazione del Consorzio Bonificazione Umbra di Spoleto. La vecchia tubazione che interferiva con i lavori di allargamento della strada è stata sostituita con una nuova tubazione in acciaio in grado di assicurare i carichi dovuti alla nuova sede stradale. Questo primo stralcio ha avuto un costo in euro di 116mila euro finanziato con fondi comunali.

Il secondo stralcio ha riguardato l'allargamento della parte finale di circa 75 metri di lunghezza di via della Fronacetta fino all'incrocio con via Mameli in modo da avere una sezione stradale larga circa 8,10 metri. Il tratto finale di 75 metri è stato poi asfaltato.

Lungo il lato sinistro in direzione di via Mameli è stato realizzato un marciapiede di circa 1,50 metri di larghezza ed è stata predisposta, sia a destra che a sinistra, un'infrastruttura per un eventuale ammodernamento futuro dell'impianto della pubblica illuminazione. Si è inoltre provveduto a realizzare, nel tratto oggetto di ampliamento, una serie di caditoie per la regimazione delle acque meteoriche superficiali. L'intervento del secondo stralcio è costato circa 68mila finanziato con fondi comunali. (ANSA).