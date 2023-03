Gruppo Pd Regione "vicino" a popolazione sisma

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - "Esprimiamo vicinanza alla popolazione colpita dal sisma e un sentito ringraziamento ai tanti operatori che sono entrati in azione per la macchina dei soccorsi": così il gruppo regionale del Partito democratico "in merito alla situazione determinatasi in seguito alle due scosse di terremoto verificatesi ieri".

"Fondamentale - sostengono i consiglieri regionali del Pd in una nota - sarà affrontare i prossimi giorni con la massima attenzione e prudenza, controllando tutti gli edifici presenti nei territori più colpiti. Parallelamente sarà fondamentale però non indugiare sull'allarmismo, per evitare di avviare una stagione di criticità e conseguenze negative per il territorio".

(ANSA).