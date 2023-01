In Umbria monitorati livelli Paglia e Topino

(ANSA) - PERUGIA, 17 GEN - Alberi e rami caduti, insieme a qualche piccolo smottamento si registrano in Umbria a causa della pioggia e del vento che interessano praticamente tutta la regione. Al momento non vengono segnalati problemi per le persone.

Nell'orvietano il fiume Paglia ha superato i quattro metri d'altezza e viene costantemente monitorato dalla Protezione civile, coordinata dal Comune.

Alcune strade secondarie intorno al capoluogo orvietano sono state chiuse, parzialmente o totalmente, a causa di alberi caduti e allagamenti. In particolare il provvedimento ha interessato la strada nella zona industriale di Ponte Giulio a causa dell'esondazione del fosso Poggettone.

A Foligno invece la piena del Topino ha portato alla chiusura di tutti i varchi d'accesso pedonali al fiume come misura precauzionale.

In tutta la provincia di Perugia sono oltre una trentina gli interventi nei quali sono impegnati i vigili del fuoco. Le zone che risultano più colpite sono Foligno, Spoleto, Città di Castello e Todi.

In località Testaccio, nello spoletino, una famiglia risulta isolata - riferiscono i vigili del fuoco - a causa dell'esondazione di un torrente.

Oltre una cinquantina invece gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Terni. Il maltempo ha interessato in particolare il ternano, il narnese e l'amerino.

Nella frazione di Piediluco è stato soccorsa una persona rimasta bloccata con la propria auto nel sottopasso che conduce al cimitero. (ANSA).