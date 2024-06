Esponenti cattolici, da destra accuse false a Ferdinandi

Un documento di sostegno a Vittoria Ferdinandi è stato elaborato e diffuso da diversi esponenti del mondo cattolico in vista del ballottaggio a Perugia.

"Noi, che abbiamo finora mantenuto un basso profilo per rispetto istituzionale, sentiamo il dovere di reagire con sdegno alle accuse false ed ingiuste che la destra sta gettando sulla candidata Vittoria Ferdinandi, psicologa clinica rinomata, non solo inviando post ai propri sicuri elettori, ma rivolgendosi più in generale ai cattolici" affermano.

A firmare il documento sono stati finora Gianfranco Maddoli, già sindaco di Perugia e già docente dell'Università, presidente dell'istituto Conestabile Piastrelli, associazione culturale laicale di ispirazione cristiana alla quale sono legati anche gli altri firmatari; Luca Ferrucci, docente dell'Università di Perugia; Marco Beconi, docente; Maurizio Busso, già docente dell'università di Perugia e già direttore della sezione Infn di Perugia; Pierluigi Castellani, già provveditore agli studi di Perugia e senatore; Fausto Grignani, già docente dell'università di Perugia; Gigi Massini, giornalista; Franco Mezzanotte, già docente dell'Università di Perugia; Paolo Montesperelli, docente dell'Università di Roma La Sapienza; Carlo Palumbo avvocato, già vice-direttore dell'Agenzia delle Entrate; Livio Rossetti, già docente dell'università di Perugia; Mario Roych, già responsabile del servizio studi Crures, già dirigente della Provincia di Perugia, già segretario provinciale della Democrazia cristiana.

"La si accusa di tutto ciò che può turbare i credenti dubbiosi - affermano di Ferdinandi i firmatari -, dall'essere sostenitrice della gestazione per altri all'essere contraria alla genitorialità naturale. Senza abbassarci al livello squallido di chi tenta di suscitare crociate, riteniamo sia ora dovere delle persone per bene ricordare che costoro hanno del tutto sbagliato bersaglio. Con toni sommessi ma fermi, ricordiamo che la candidata Ferdinandi ha testimoniato nella propria vita valori altissimi, che trascendono l'appartenenza a questa o quella chiesa e dovrebbero appartenere all'umanità intera. Con gande capacità imprenditoriale e umana, ha dato vita ad un progetto di eccellenza, il ristornate Numero Zero, che ha offerto ad un gruppo di giovani con problemi di salute mentale una concreta possibilità di inserimento sociale, lavorativo e di realizzazione personale, educando al tempo stesso la cittadinanza a non avere paura delle diversità. Questo le ha fatto meritare il titolo di Cavaliere al Merito, attribuitole dal presidente Mattarella. In quella occasione il sindaco Romizi (ora non incline a ricordare le proprie stesse parole ai suoi più esagitati), in un comunicato ufficiale del Comune, sostenne che 'il riconoscimento prestigioso a Vittoria Ferdinandi da parte del Presidente Mattarella ci riempie di orgoglio'; diede atto a Ferdinandi di 'un impegno incessante sui temi del sociale', che definì 'fondamentale' per il Comune, e adatto a confermare 'come Perugia sia fucina di talenti in grado di rappresentare al massimo livello la nostra città'. Chiediamo pertanto alle perugine e ai perugini di ricordare queste parole di apprezzamento, espresse in tempi non sospetti e non le falsità elettorali della destra. Vittoria Ferdinandi inoltre è l'unica tra le due candidate ad avere più volte richiamato i valori della pace e della non-violenza, promuovendo l'idea di una Perugia capitale del dialogo e della conciliazione tra i popoli".



