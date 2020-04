Earth Day: Padre Fortunato, rispettare e amare Terra

Nella Giornata mondiale della Terra "dobbiamo ancor più maturare la consapevolezza di saperla ascoltare, rispettare e amare". A dirlo all'ANSA è padre Enzo Fortunato, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi.

"Questo anniversario non passi inosservato - è l'appello di padre Fortunato -, anzi, seguendo proprio la Genesi dalle prime pagine, dobbiamo prenderci cura di Madre Terra come la chiamerebbe Francesco nel suo Cantico delle creature".

In serata c'è stata una diretta sui canali social della Basilica di San Francesco "per una conversazione con tutti coloro che guardano a Francesco come patrono dei cultori degli ecologi".