Ansa-Il-Punto/Covid, in Alto Adige aumento a 209 nuovi casi

(ANSA) - BOLZANO, 20 OTT - In Alto Adige i nuovi casi covid superano soglia 200 e si registra un forte aumento di ricoveri e persone in quarantena. I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.819 tamponi.

Sono stati registrati 209 nuovi casi positivi. Un'impennata registrano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri, che in un solo giorno sono saliti da 67 a 96. Invariato invece il numero dei pazienti in terapia intensiva.

In Trentino invece sono 94 i nuovi casi positivi su 846 tamponi effettuati. Dei positivi, ha detto il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti, 3 hanno tra 0 e 5 anni, 13 tra i 6 ed i 15 anni e 10 hanno più di 70 anni. Una persona che era ricoverata in terapia intensiva è deceduta. Sono attualmente 46 le persone ricoverate in ospedale, due più di ieri, nessuno di questi in terapia intensiva, ma nei prossimi giorni, ha detto Fugatti, è atteso un aumento dei ricoveri.

A causa del covid sono stati annullati definitivamente i mercatini di Natale in Alto Adige. Lo ha comunicato il governatore Arno Kompatscher, auspicando che "nelle città si respirerà comunque un'atmosfera natalizia". Il presidente della provincia ha sottolineato che, "in questo momento la priorità è garantire il funzionamento della scuola e delle imprese e per questo rinunciamo a tutto quello che non è irrinunciabile".

Nelle scuole superiori scatta l'insegnamento a distanza di almeno il 30%. (ANSA).