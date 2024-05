Il questore di Milano Giuseppe Petronzi nominato prefetto

E' stato nominato prefetto il questore di Milano Giuseppe Petronzi dopo quasi quattro anni di servizio nel capolugo lombardo. Sarà commissario del Governo a Trento Petronzi, esperto in antiterrorismo, ha diretto la Digos di Torino, è stato questore a Trieste, e, nella sua permanenza a Milano, ha affrontato. tra le altre cose, la delicata gestione delle manifestazioni "No vax" e "No Green pass" durante la pandemia, il fenomeno della violenza giovanile con le baby gang e la bonifica dela piazza di spaccio di Rogoredo, che era diventata, col tempo, meta di spacciatori e tossicodipendenti provenienti da tutta la Lombardia.

Ora la nomina a prefetto disposta dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA