Si chiama "Tornado" il gatto più bello del mondo. Il Maine Coon rosso di oltre 10 chili, che ad agosto compirà 8 anni, proveniente da una cittadina vicina a Vienna, si è aggiudicato la corona di re indiscusso dell'Esposizione Internazionale Felina di Bolzano. Eletto, ieri pomeriggio, è riuscito a sfilare lo scettro dalle zampe del campione trentino Poldo.

"I suoi lunghi ciuffi sulle orecchie, l'ispida gorgiera e le marcature del mantello lo fanno assomigliare ad un leone. Il suo comportamento premuroso nei confronti delle bambine e dei gattini definisce il suo carattere gentile. Tornado è un vero orso coccolone, caratterizzato dalla sua disponibilità verso le persone" ha spiegato l'allevatrice Jasmin Cerny proveniente dall'Austria, precisamente da Krems an der Donau. Tornado è uno specialista di pet therapy nelle case di cura della Bassa Austria e nelle scuole. E in fiera non è passato inosservato, migliaia le persone, soprattutto bambini attratti dalla sua bellezza e mansuetudine.

Caratteristiche confermate anche dalla giuria internazionale composta da Tomoko Vlach (Giappone), Kurt Vlach (Austria), Brigitta Redford (Germania) e l'italiana Chiara De Luca.

Professionisti che, durante il weekend, hanno valutato standard estetici e bellezza di ogni gatto. Per categoria: cuccioli, adulti, interi o neutri.

L'Esposizione Internazionale Felina 'I gatti più belli del mondo', targata E.N.F.I. Ente Nazionale Felinotecnica Italiana, sabato 4 e domenica 5 maggio ha portato nella città altoatesina gli esemplari più belli. Dei veri e propri campioni di bellezza.

Grande successo per la 'Cat Room', l'area protetta dove i visitatori potevano entrare in contatto con i gatti, per coccolarli, giocare con loro e farsi travolgere dalle fusa.

Numerose le razze di gatti presenti durante il weekend: i simpatici Devon Rex, i giganti Maine Coon e Norvegesi, i nudi Sphynx, ma anche i Ragdoll, che ricordano le bambole di pezza. E ancora Esotici, British e Scottish, una grande festa dedicata all'animale domestico più amato di sempre.

L'evento è stato organizzato da Club Felino Verona, sotto l'egida dell'E.N.F.I. - Ente Nazionale Felinotecnica italiana, in collaborazione con Movimento Azzurro.



