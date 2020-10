Sci: cdm; Bassino vince gigante Soelden e Brignone 2/a

(ANSA) - SÖLDEN, 17 OTT - Trionfo azzurro nel gigante di cdm di Soelden: ha vinto Marta Bassino, 24 anni e secondo successo in carriera, in 2.19.69, mentre al secondo posto c'è Federica Brignone in 2.19.83. Terza la ceca Petra Vlhova in 2.20. 82.

Per l'Italia in classifica c'è poi Sofia Goggia, sesta con un ritardo di 2 secondi e 47 centesimi. (ANSA).