Un morto durante lavori in un bosco in val Pusteria

Un uomo del posto ha preso la vita questo pomeriggio durante lavori in un bosco sopra Rasun, in val Pusteria. L'uomo è stato travolto da un albero ed è deceduto, nonostante il tempestivo intervento del medico d'urgenza, giunto sul posto con l'elisoccorso Pelikan 2. Sono anche intervenuti il soccorso alpino e la Guardia di finanza. Si tratta del secondo incidente mortale in Alto Adige in una settimana. Lunedì un boscaiolo 22enne ha perso la vita a Nova Levante.



