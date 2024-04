Travolto da una pianta in Val di Non, 38enne portato a Trento

Un uomo di 38 anni è stato portato in codice rosso con l'elicottero sanitario all'ospedale Santa Chiara di Trento. Secondo le prime informazioni il 38enne sarebbe stato colpito dalla pianta che stava tagliando e avrebbe fatto un volo di cinque, sei metri, finendo in un piccolo ruscello nei boschi sopra ad Ambel, in Val di Non.

L'allerta è scattata verso le 16.30. Sul posto sono intervenuti gli operatori della stazione Alta Val di Non del soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati verricellati e portati sul posto. Secondo le prime informazioni, il 38enne sarebbe in gravi condizioni.



