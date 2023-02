Pensioni: Inps, 2022 in Abruzzo 15 mila nuove, -16% su 2021

(ANSA) - PESCARA, 08 FEB - Le nuove pensioni con decorrenza nell'anno 2022 sono state in totale 15.325 (-16,3% rispetto alle 18.323 del 2021), per un importo medio mensile di 1.156 euro (-0.9 % rispetto al 2021).

L'Inps fa sapere che prevalgono per numero le pensioni erogate alle donne (9.590 contro le 7.659 erogate agli uomini), a fronte di un importo medio mensile più basso (877 euro delle donne contro i 1.321 euro degli uomini).

I valori si riferiscono alle pensioni di Vecchiaia, alle pensioni cd "Anticipate" - compresi i Prepensionamenti per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) -, a quelle di Invalidità Previdenziale (da tenere distinte dalle prestazioni per Invalidità Civile), a quelle ai Superstiti delle principali Gestioni.

In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2022 sono state pari a: 4.654 di vecchiaia (-3.3% rispetto alle 6.729 del 2021), 4.588 anticipate (-22.5% rispetto alle 5.914 del 2021), 899 di invalidità previdenziale (-33.8% rispetto alle 1.357 del 2021), 5.184 ai superstiti (-16.5% rispetto alle 6.206 del 2021). (ANSA).