Sulmona ricorda Portoghesi,suo il palazzo a piazza Venezuela

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Anche Sulmona ricorda Paolo Portoghesi, docente universitario, progettista di fama, teorico, morto questa mattina all'età di 92 anni. Portoghesi progettò il Palazzo di piazza Venezuela che per anni è stato sede dell'Agenzia di Promozione Culturale Regionale fino alla chiusura per il basso indice di vulnerabilità nel 2017. L'edificio era stato progettato proprio da Portoghesi negli anni '70, e la sua apertura al pubblico è avvenuta nel 1984.

"Un edificio pensato in maniera circolare per puntare sulla circolazione della cultura. Portoghesi ci ha ispirato molto a valorizzare e rafforzare promozione dei libri e lettura"- interviene Rosa Giammarco, già responsabile dell'Apc. "Con lui abbiamo avuto un rapporto epistolare. Ci siamo sempre ricordati di lui anche quando abbiamo dedicato la biblioteca del Palazzo alla memoria di Giuseppe Capograssi. Siamo tristi per la sua scomparsa e grati per quanto da lui fatto in vita perchè ha inserire Sulmona e l'agenzia tra le strutture dei Portoghesi del mondo (ANSA).