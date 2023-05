++ Cina: frena manifattura, indice Pmi di maggio cala a 48,8 ++

(ANSA) - PECHINO, 31 MAG - L'attività manifatturiera in Cina peggiora a maggio, ridimensionando le ambizioni di ripresa dopo la rimozione di dicembre delle restrizioni anti-Covid: l'indice Pmi è sceso inaspettatamente a 48,8 (ai minimi degli ultimi 5 mesi), accentuando la contrazione rispetto al 49,2 di aprile e contro attese a 49,4. Il dato, diffuso dall' Ufficio nazionale di statistica, ha segnalato la seconda contrazione mensile di fila delle attività produttive per la debole domanda domestica e globale. In frenata, a sorpresa, anche il Pmi non manifatturiero: 54,5 su attese a 55,2 e 56,4 di aprile. I servizi hanno finora sostenuto la ripresa economica. (ANSA).