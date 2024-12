Assosharing,norme del codice strada su monopattini inapplicabili

"Entra ufficialmente oggi in vigore il nuovo Codice della strada, ma in tema di monopattini elettrici vige l'incertezza più assoluta". Lo affermano i consumatori di Consumerismo No Profit, gli operatori dello sharing riuniti in Assosharing, i produttori e distributori quali Platum e Attiva, i rivenditori, che hanno dato vita all'Alleanza per la mobilità sostenibile attraverso la quale chiedono un intervento urgente del Governo per sanare alcune gravi criticità del nuovo Codice.

"In tema di monopattini elettrici il Codice della Strada, con i nuovi divieti di circolazione e obblighi di casco, targa e copertura assicurativa per gli utilizzatori, presenta alcuni aspetti significativamente problematici che rischiano di condannare a morte in Italia una parte rilevante della micro-mobilità, modalità di trasporto che svolge un ruolo chiave nel decongestionamento del traffico e nella riduzione di CO2 e polveri sottili" si legge nella nota.



