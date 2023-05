Pescara Calcio, Zeman, c'è voglia di passare il turno

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - La conquista di posto nella semifinale play off di serie C. Questo in palio domani sera a Chiavari (Genova) per il Pescara nella gara di ritorno dei quarti con Virtus Entella. Dopo la vittoria per 2-1 all'Adriatico all'andata, ai biancazzurri per passare il turno basterà non perdere. Questa mattina si è tenuta la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico pescarese Zdenek Zeman che ha presentato il match con i liguri: "Andiamo a giocare un'altra partita. Sarà importante quello che si farà e non quello che si è fatto. Stiamo bene fisicamente e mentalmente. C'è voglia di passare il turno, però dobbiamo vedere anche gli avversari. Loro hanno lottato per andare in B fino all'ultima giornata della stagione regolare. Abbiamo tutti a disposizione, squalificati a parte. Spero di indovinare l'undici iniziale".

Zeman pensa positivo e non vuole sentir parlare di pareggio: "Dobbiamo giocarci la partita per vincere. Ricordandoci che c'è un avversario. Iniziale. Fisicamente credo che stiamo meglio di loro, ma la formazione la saprete domani sera". I tifosi al seguito? "A calcio si gioca in campo, ma poi se i ragazzi sono motivati dal pubblico si possono esprimere sicuramente meglio".

Tutti disponibili, ad eccezione degli squalificati Mesik e Lescano. I tifosi pescaresi sono mobilitati per la gara in Liguria. Alle 19 di oggi chiuderà la vendita dei biglietti per il settore ospiti, ma non essendoci restrizioni e limitazioni, i tifosi del Pescara potranno acquistare i tagliandi del match anche domani, giorno della partita, ai botteghini dello stadio di Chiavari. (ANSA).