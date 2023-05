Sclerosi multipla, confronto all'Aquila su presente e futuro

(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAG - "Presente e futuro nella sclerosi multipla". Questo il titolo del convegno in programma all'Aquila mercoledì 7 giugno alle 17 all'Auditorium del Parco. Un appuntamento, organizzato dall'Aism, di informazione e confronto interamente dedicato alla conoscenza di una delle malattie tra le più gravi del sistema nervoso centrale, che colpisce soprattutto i giovani e le donne.

Il convegno è organizzato dalla Sezione provinciale Aism in collaborazione con il Centro malattie demielinizzanti dell'Ospedale dell'Aquila. Il responsabile del Centro, Rocco Totaro, e la neurologa Luana Evangelista presenteranno lo stato di avanzamento delle terapie e della ricerca scientifica sulla Sm e le prospettive per il futuro. Parteciperanno, insieme agli esperti, Marta Pappalepore, Rita Prota, Cinzia Raparelli, Silvia Ottaviani, Francesca Alfonsetti, Katia Rosa, Marco D'Ascenzo, Beatrice D'Ignazio che apriranno un momento di dibattito e condivisione sui diversi punti di vista inerenti la sclerosi multipla. Modera la giornalista Angela Ciano. Intermezzo musicale a cura del "Trio Nuovo".

La sclerosi multipla (Sm) colpisce oltre 133mila persone, sul territorio nazionale vengono diagnosticati 3.400 nuovi casi ogni anno. In Abruzzo sono 2.570 i casi stimati. Cronica, imprevedibile, spesso invalidante, colpisce una persona ogni 2,5 ore e viene diagnosticata perlopiù tra i 20 e i 40 anni, nel periodo della vita più ricco di progetti per il futuro, anche se esistono casi in età successiva e casi di Sm pediatrica, più raramente in bambini sotto i 10 anni.

La sezione provinciale dell'Aquila, sita a Cavalletto d'Ocre in via Fontamara 12, garantisce molti servizi alle persone con sclerosi multipla. Tra questi: segreteria sociale, aiuto domiciliare, attività ricreative e di socializzazione, servizi di trasporto con automezzi attrezzati, accompagnamento a visite specialistiche. (ANSA).