Video-arte, studenti del MiBe in un progetto d'avanguardia

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Nasce per approfondire e sviluppare con i giovani concetti teorici e pratici legati al mondo dell'animazione digitale e del cosiddetto compositing video, favorendo lo sviluppo della video-arte attraverso l'approccio con tecniche d'avanguardia: è il progetto 'AnimArte' di cui sono protagonisti gli studenti del Liceo Artistico Musicale Coreutico "Belisario-Misticoni" (Mibe) di Pescara e che sarà presentato domani, 31 maggio, e giovedì 1 giugno nell'aula magna dell'istituto, in via Luigi Einaudi. Accanto agli studenti come testimonial ci saranno Francesco Aber, artista e videomaker pescarese, e Roberto Zazzara, regista e direttore della fotografia, il regista Davide Desiderio e la docente universitaria Anita Trivelli. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso da ministero della Cultura e ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con Imago museum, Fondazione Pescarabruzzo, Cna, Associazione Blumagma, Dipartimento di Lingue dell'universitaà d'Annunzio e Comune di Pescara. "Andremo a esplorare nodi fondamentali come l'animazione e la messa in scena in un ambiente digitale, per arrivare alla produzione di cortometraggi di video-arte utilizzando alcune quadri figurativi messi a disposizione dalla Fondazione Pescarabruzzo" illustra Stefano Chiavarini, animatore del progetto e presidente di Cna Cinema e Audiovisivo Abruzzo.

Il workshop, che prende il via domani per concludersi l'8 giugno prossimo con un evento pubblico al Cinema Massimo di Pescara, sarà diviso in cinque moduli: partendo da scansioni ad alta risoluzione delle opere d'arte, saranno eseguiti interventi di ritaglio successivo e animazione digitale, che conservando il carattere dell'opera originale la arricchiranno di nuovi aspetti tramite tecniche digitali. (ANSA).