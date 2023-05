Maltempo: Prot. Civile, domani allerta gialla in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 30 MAG - Ordinaria criticità - allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su tutto l'Abruzzo. E' quanto prevede per domani il bollettino di criticità diramato nel pomeriggio dal Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, che invita "i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi".

Nella giornata di domani, sottolinea il Centro funzionale, sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori collinari e appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.".

In caso di allerta gialla si può verificare un "occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali". Tra i possibili effetti localizzati, ci sono allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere idrauliche e di difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo. (ANSA).