Pinewood Festival, annunciati gli artisti in cartellone

(ANSA) - L'AQUILA, 30 MAG - Gli organizzatori del Pinewood Festival, uno degli appuntamenti principali del centro Italia nel panorama indie-pop in programma all'Aeroporto dei Parchi, alle porte del capoluogo d'Abruzzo, dal 14 al 16 di luglio, hanno annunciato la line up della tre giorni.

Venerdì 14 si esibiranno Articolo 31, Guè, Nello Taver, Shari, Miles (dj), Arssalendo, Yasmina, Indiemen (dj). Sabato 15 sarà la volta di Salmo, Verdena, Levante, Rose Villain, Bartolini, Voina, Okgiorgio, Indiemen (dj). Domenica 16 giornata conclusiva con Lazza, Rosa Chemical, Bnkr44, Bigmama, Vale Lp, Gbresci, Bnkr44 (dj set) e Lorenzo Baglioni (dj).

Il Pinewood Festival è pronto per riconfermarsi come un appuntamento dalla vasta selezione di musica dal vivo a momenti di incontri con talk e panel. Un'iniziativa unica che presenta tutti gli anni una line up che annovera fra i più interessanti autori della nuova scena musicale italiana. La scorsa edizione ha coinvolto, complessivamente, 18 mila persone. (ANSA).