Pallavolo, il Pineto Volley giocherà in serie A2

(ANSA) - PINETO, 30 MAG - L'Abba Pineto Volley parteciperà al prossimo campionato nazionale di Serie A2. Dopo i rumors dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l'ufficialità. A seguito di un'opportunità creatasi in modo del tutto inaspettato rispetto a quanto comunicato in precedenza, i biancazzurri volano in Serie A2. Dopo il passaggio in Superlega della Saturnia Volley Catania e il titolo lasciato libero, la società biancazzurra, grazie agli sforzi economici del gruppo Abba, ha subito colto la palla al balzo portando l'intero territorio nel campionato che merita. "Siamo certi che il traguardo tanto auspicato e arrivato in maniera così inattesa sia comunque il premio - spiega la società pinetese - per i grandi sforzi che il sodalizio ha profuso in tutti questi anni. Ora non ci resta che resettare nuovamente i lavori già in corso e costruire una squadra e una struttura ancora più importante, per dire la nostra da protagonisti in questa nuova e importante realtà. La nostra piazza, la nostra città, i nostri super tifosi e tutto il territorio meritano palcoscenici del genere".

Per la città di Pineto si chiude una stagione sportiva straordinaria che aveva visto pochi giorni fa la storica promozione in serie C del Pineto Calcio. (ANSA).