Coppa del mondo del panettone, a novembre la finale a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Appena sei minuti saranno concessi alla giuria per valutare ogni 'esemplare' in gara alla Coppa del Mondo del Panettone, in programma per la sua terza edizione a Milano, dal 4 al 6 novembre, al Palazzo delle Stelline.

Anche il peso conterà: ogni pezzo dovrà essere tra i 970 e 1030 grammi. Sono 24 i maestri pasticceri finalisti a contendersi il titolo per la migliore versione tradizionale del dolce e 18 per il panettone al cioccolato, con undici nazioni presenti, da tutti i continenti, per la prima volta anche dall'Africa. La tre giorni dedicata all'iconico dolce milanese è aperta al pubblico con eventi, presentazioni, workshop, e la possibilità di acquistare e assaggiare i panettoni 'più buoni del mondo'.

Spazio anche alla solidarietà: con l'acquisto di un panettone 'sospeso' potrà essere sostenuta la costruzione di una scuola elementare a Zanzibar, grazie a 'Sister Island', un'iniziativa di Francesca Micheli. L'auspicio, commenta l'assessore all'Alimentazione, Fabio Rolfi, è "che questa manifestazione resti a Milano, dove il panettone è nato e dove si è sviluppata la sua tradizione. A Milano potrà contaminarsi con le esperienze dei partecipanti in arrivo da tutto il mondo".

Il panettone, ricorda lo chef e presidente e fondatore dell'Associazione Maestro Martino, Carlo Cracco, "è nato qui, a Milano, e tocca a noi renderlo sempre più importante, anche attraverso leggi e norme che possano proteggerlo e valorizzarlo.

È una ricetta senza confini, per noi stagionale, ma altrove disponibile tutto l'anno".

Obiettivo principale del concorso è "la divulgazione della cultura gastronomica Made in Italy nel mondo, attraverso l'espressione delle generazioni future di chef e pasticceri".

(ANSA).