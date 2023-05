Giovane incinta scomparsa, la sorella posta foto per le ricerche

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - La sorella di Giulia Tramontano, Chiara, su Facebook cerca di dare indicazioni su come individuare la sorella, incinta di sette mesi, scomparsa da sabato dalla sua abitazione di Senago, nel Milanese e posta una fotografia di Giulia sulla battigia del mare. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una ragazza bionda "forse incinta". Giulia aveva questo pancione un mese fa - scrive Chiara in riferimento alla fotografia - ora è anche più grande! Se la ragazza che vedete non ha il pancione evidente non è Giulia".

"Se Giulia ha le braccia scoperte questo tatuaggio è il segno più caratteristico che ha", conclude Chiara Tramontano segnalando il disegno che la sorella ha su un braccio. (ANSA).