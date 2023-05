Dai vini dei Celti, alle ciliegie, ai formaggi a latte crudo

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Fine settimana ricco e goloso, anticipato questa sera (25 maggio) da142 Restaurant, che darà il via a una serata speciale con un aperitivo accompagnato dalla musica del DJ Lo Zelmo. Nel menu i famosi bun di Sandra Ciciriello, in corso Cristoforo Colombo 6.

Questa sera Borgia inaugura As33, il nuovo cocktail bar, e ospita una serata dedicata ai "crudi del Piemonte" in collaborazione con il caseificio Rabbia (via Washington 56).

Domani, 26 maggio, al Mercato Centrale di Milano (Spazio FaRe), si terrà una serata dedicata al sidro, antica bevanda ottenuta dalla fermentazione di mele o pere. Il sommelier Efrem Borroni condurrà una masterclass (via Sammartini 2 alle ore 19).

Il 30 maggio, a Milano, presso il Winelivery Pop - Digital Wine Bar (corso di Porta Ticinese 60), serata con la cantina veneta Montelvini.

In Lombardia: dal 26 al 28 maggio, a Cerreto Lomellina (PV), è tempo di "Sagra del Gorgonzola"; a Robbio (PV), il 26 maggio, presso l'agriturismo Pescarolo (via Circonvallazione 7), interessante serata dedicata ai vini di origine celtica. A Gemonio (VA), il 27 e 28 maggio, presso il Parco Feste, si svolgerà la "Sagra dell'Asparago e della Fragola". Infine, a San Colombano al Lambro (MI), il 27 e 28 maggio, nel cortile del castello e nelle vie del centro storico, si terrà la festa dedicata alle ciliegie.

Per gli amanti del vino, dal 26 al 28 maggio, a Polpenazze del Garda (BS), si terrà la 71ª edizione della Fiera del Vino: saranno presenti 20 cantine della Valtenesi e del Basso Garda.

(ANSA).