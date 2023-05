Astuti presidente commissione inchiesta incidenti sul lavoro

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Samuele Astuti, consigliere regionale lombardo del Pd, già capodelegazione in commissione Attività produttive e poi Sanità nella scorsa legislatura, è stato eletto questa mattina all'unanimità presidente della commissione d'inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La commissione nasce dall'iniziativa dei consiglieri di opposizione che, su proposta dell'esponente dell'alleanza Verdi e Sinistra Onorio Rosati, all'inizio della nuova legislatura regionale, hanno depositato le firme necessarie per la sua istituzione.

"Non è scontato che il presidente di una commissione d'inchiesta sia eletto all'unanimità, così come tutto l'ufficio di presidenza - dichiara Astuti -. Abbiamo davanti un lavoro importante che sarebbe dovuto partire tempo fa, perché ognuno di noi vuol veder finire la terribile sequela di incidenti, soprattutto quelli più gravi e perfino mortali, che accadono sui luoghi di lavoro".

Importante secondo Astuti "che si parta con uno spirito di collaborazione, pur nella differenza di posizioni e di giudizi", sapendo "che il nostro compito sarà quello di individuare le maggiori criticità e di conseguenza indirizzare l'azione della giunta regionale - conclude l'esponente dem - anche per correggere mancanze che sono state segnalate non dall'opposizione, ma dalla Corte dei Conti nella sua analisi annuale ai documenti di bilancio". (ANSA).