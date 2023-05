Una professoressa ferita da uno studente nel Milanese, non è grave

È stata ricoverata all'ospedale di Legnano, a Milano, in codice giallo la professoressa ferita da uno studente questa mattina nell'Iis Emilio Alessandrini, nella sede in via Einaudi ad Abbiategrasso (Milano). Secondo quanto riferito dal 118 ha riportato una ferita da taglio a un avambraccio e una più superficiale alla testa. Il presunto assalitore, uno studente 16enne, è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Milano con lievi lesioni.

La professoressa, una donna di circa 50 anni, non è in gravi condizioni, mentre lo studente, un 16enne, avrebbe riportato a sua volta leggere ferite. I carabinieri stanno sentendo il ragazzo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe anche minacciato i compagni con una pistola giocattolo, intimando loro di uscire. Non si sa ancora, al momento, se prima o dopo il ferimento della donna.