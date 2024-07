Una 18enne è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Gambolò, in provincia di Pavia.

L'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada e si è ribaltata per cause ancora da accertare.

Il 118 ha trasportato la 18enne in elicottero all'ospedale di Varese. Un altro ragazzo, di 20 anni, è ricoverato all'ospedale di Vigevano (Pavia). Illesi gli altri due giovani - di 18 e 20 anni - che erano a bordo dell'auto.



