Sorprende di notte un ladro in casa e lo accoltella, è grave

È stato accoltellato in un appartamento, dove era entrato per rubare, lo straniero che la scorsa notte è stato trovato per strada, in via Mac Mahon, con una grave ferita. Lo ha precisato la questura di Milano in riferimento all'episodio.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, non ancora identificato, è entrato in un appartamento al piano rialzato al civico 119. Una volta all'interno è stato sorpreso dal proprietario, che si è svegliato, e a seguito di una colluttazione il padrone di casa, un 48enne cinese, ha preso un coltello da cucina e lo avrebbe colpito all'addome. Poi sarebbe tornato a dormire mentre il presunto ladro, ferito, è scappato per accasciarsi in strada dove ha lasciato evidenti tracce di sangue. Operato all'ospedale Niguarda, è ricoverato in terapia intensiva ma non in pericolo di vita.

La Polizia sta valutando la posizione di entrambi sulla base della ricostruzione dell'episodio.



