A. Fontana, sul biotech in agricoltura la Lombardia è pronta

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Le Tecniche di evoluzione assistita (Tea) possono rappresentare "una nuova frontiera per il settore", motivo per cui "la prima Regione agricola d'Italia non può sottrarsi a questa grande opportunità. La Lombardia è ovviamente disponibile a fare la sua parte in stretto raccordo con il mondo della ricerca e quello agricolo": è il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo l'approvazione dell'emendamento al dl Siccità che autorizza la sperimentazione in campo delle Tea, tecniche di miglioramento genetico che consentirebbero di ottenere piante resistenti ai patogeni e agli effetti dei cambiamenti climatici, accrescendo quantità e qualità delle produzioni.

Anche l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Beduschi sottolinea che in Lombardia "esistono competenze e volontà per partecipare da protagonisti", come il centro di Riccagioia nel pavese "che con la creazione della Fondazione Agri 5.0 si candida a diventare un hub nazionale di ricerca e innovazione - spiega - per trasferire alla filiera agroalimentare modelli innovativi per sostenere la competitività delle nostre aziende".

Già alla fine del 2022 la Lombardia si era impegnata a verificare la disponibilità di siti da dedicare alle sperimentazioni, affidando all'ente regionale per l'agricoltura e le foreste Ersaf l'incarico di predisporre un modello operativo di sito sperimentale proprio nell'azienda di Riccagioia.

Adesso l'atteso via libera alle Tea secondo Beduschi "supera le contrapposizioni e i pregiudizi ideologici" mettendo l'Italia "nelle migliori condizioni per difendere il suo straordinario patrimonio agroalimentare". (ANSA).