Daniele Silvestri, un 'disco X' di storie dove immergersi

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Zone di profondità dove immergersi piuttosto che emergere": questo, nelle parole di Daniele Silvestri, il senso ultimo del suo nuovo lavoro di studio, 'Disco X', che esce il 9 giugno.

"Quando facciamo stare la gente tre ore e mezza a teatro non è violenza ma un'attenzione diversa, anche alla condivisione" dice il cantautore romano, raccontando che il suo decimo album è nato proprio sul palco, nei live 'Teatri X', quando "abbiamo registrato inediti nati durante queste serate e ho chiesto a chi mi seguiva di mandarmi delle storie", alcune delle quali sono entrate nelle 12 nuove canzoni del disco, cui hanno collaborato artisti come Frankie Hi Nrg, Giorgia, Selton, Wrongonyou, Davide Shorty, Fulminacci. (ANSA).