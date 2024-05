Maltempo: allerta rossa a Milano e in parte Lombardia

Allerta rossa per rischio idrogeologico con forti piogge su Milano e il territorio dei fiumi Seveso e Lambro, con perturbazione che viene da sud-ovest.

Della perturbazione ampiamente prevista e annunciata, ha dato puntuale notizia l'assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli. Il maltempo riguarda anche aree della Lombardia. "Per il Seveso la vasca è stata svuotata e pronta a difendere Milano.

Per il Lambro stiamo interloquendo con Aipo e disponendo presidi di protezione civile e MM a Pontelambro e nelle zone più a rischio. Sottopassi sotto controllo e da stamattina attuati interventi preventivo di pulizia" scrive su Facebook. La polizia locale rende noto che già alcuni sottopassi e vie sono allagate. I vigili stanno monitorando la situazione in modo da intervenire tempestivamente dove necessario. Oggi, nel pomeriggio, una vera e propria bomba d'acqua è caduta su parte dell'Oltrepò Pavese, causando danni e numerosi disagi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in salvo una donna di 74 anni, che era rimasta bloccata sulla sua auto in una strada, nel territorio comunale di Zavattarello (Pavia), invasa dall'acqua e dal fango in seguito ad uno smottamento.

