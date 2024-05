Maltempo: bomba d'acqua nel Pavese, salvata donna di 74 anni

Una vera e propria bomba d'acqua è caduta oggi, nel primo pomeriggio, su parte dell'Oltrepò Pavese, causando danni e numerosi disagi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere in salvo una donna di 74 anni, che era rimasta bloccata sulla sua auto in una strada, nel territorio comunale di Zavattarello (Pavia), invasa dall'acqua e dal fango in seguito ad uno smottamento.

La 74enne ha chiamato il 112. L'anziana è stata fatta scendere dall'auto: per lei, fortunatamente, nessuna conseguenza fisica, a parte la comprensibile paura. I tecnici della comunità montana e la Protezione civile sono intervenuti per rimuovere sassi, detriti e fango dalla strada e consentire la ripresa della circolazione.

Problemi si sono registrati anche in altre aree collinari dell'Oltrepò, in particolare nella zona di Golferenzo (Pavia) e Volpara (Pavia): acqua e fango hanno invaso le strade e anche alcuni vigneti.



