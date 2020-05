Assemblea torna in aula senza pubblico e giornalisti

Il Consiglio regionale della Liguria il 3 giugno tornerà a riunirsi in aula dopo sette sedute consecutive in videoconferenza a causa dell'emergenza coronavirus ma non sarà possibile assistere ai giornalisti e al pubblico a causa delle disposizioni relative al distanziamento fisico. Lo comunica l'ufficio stampa dell'assemblea. Il ritorno dell'assemblea in via Fieschi era stato più volte chiesto dalle opposizioni e dal presidente della Regione Giovanni Toti attraverso una lettera al presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana. "In ottemperanza alle disposizioni relative al diradamento sociale, non sarà consentito l'accesso in aula, e nei locali adiacenti, al pubblico e ai giornalisti. - spiega l'ufficio stampa del Consiglio - Come in precedenza, la seduta verrà trasmessa in streaming sul sito della Regione Liguria e in diretta sull'emittente tv locale Telenord". (ANSA).