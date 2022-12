Pestato dal compagno della nonna, indagata anche lei

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 29 DIC - C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. Oltre al compagno della nonna paterna del piccolo, che ieri si è presentato con l'avvocato Maria Spinosi al commissariato alla polizia, ammettendo di aver picchiato il bambino, la Procura di Imperia ha indagato in concorso anche la nonna: un atto dovuto, questo, per chiarire i tanti punti oscuri che ancora ci sono intorno alla vicenda. (ANSA).