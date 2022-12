Bimbo ferito in strada: papà, compagno nonna deve marcire

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 28 DIC - "Non riesco a darmi pace. Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di venirmi a dirmi in ospedale 'forza'! Devi marcire lentamente". Sono parole del papà del bimbo di 6 anni ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova dopo, secondo quanto si apprende, essere stato picchiato dal compagno della nonna, il 19 dicembre scorso, a Ventimiglia. Dal proprio profilo Facebook il genitore aggiunge: "Dove hai trovato il coraggio di commettere un gesto simile, se questa è la verità! Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità". (ANSA).