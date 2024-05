Nel savonse intercettato segnale 'ufo' e inviato al Seti in Usa

Nuove segnalazioni di oggetti volanti non identificati e un 'segnale' recepito da un radioamatore e inviato al Seti americano per le analisi. Sono quesye le novità segnalate dall'associazione ricerca italiana aliena (Aria), guidata dall'ufologo Angelo Maggioni. La scorsa settimana, diversi testimoni hanno riferito di aver avvistato multiple sfere luminose tra Savona e Varazze, una delle quali in particolare che sembrava "perlustrando" l'area, muovendosi avanti e indietro prima di sparire nel nulla. Quest'ultima, visto il 'comportamento', ritenuto intelligente ha destato particolare interesse.

"La Liguria - si legge nella nota di Aria - sembra essere un'area particolarmente interessata da questi avvistamenti di sfere luminose, che condividono caratteristiche comuni di forma, colore e intensità luminosa. Nei primi mesi del 2024, si è registrato un aumento significativo degli avvistamenti tra Albenga e Genova, con punti chiave a Colle Melogno, Pian dei Corsi (Finale Ligure), Madonna degli Angeli (Savona) e l'entroterra genovese, in particolare tra Voltri e Sestri Ponente/Pegli. In particolare, il radioamatore della Protezione civile ha captato uno strano segnale a Bric Ferrà, in coincidenza con segnalazioni di Ufo a Loano. Questo segnale è stato inviato al Seti americano, noto a livello mondiale per i suoi studi sui possibili segnali extraterrestri, per analisi e chiarimenti".



