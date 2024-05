Frana sulla provinciale del Passo della Scoglina

È chiusa a causa di una frana al Passo della Scoglina la Sp23, nel comune di Favale di Malvaro.

Nessun veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto stanno intervenendo i tecnici della Città Metropolitana insieme al Comune per demolire il grosso masso che si è riversato sulla carreggiata e valutare la situazione del costone a monte.

I residenti non solo isolati, grazie alla presenza di strade alternative. La frana si è staccata a poca distanza da dove, nel novembre scorso, si era verificato un altro smottamento con il successivo intervento di disgaggio per la messa in sicurezza dell'area. I tecnici sul posto sono in contatto con la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA