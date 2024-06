Malawi: corteo funebre di Chilima contro la folla, 4 morti

Un veicolo nel convoglio del corteo funebre del defunto vicepresidente del Malawi si è schiantato ieri sera contro le persone in lutto in un villaggio del centro del Paese africano, uccidendo quattro persone e ferendone altre 12. Lo ha reso noto oggi la polizia.

L'auto faceva parte di un corteo che trasportava il corpo di Saulos Chilima, morto in un incidente aereo all'inizio della scorsa settimana. Il veicolo è piombato sulla folla a Ntcheu, un villaggio nel Malawi centrale. L'auto, insieme ad altri veicoli militari, di polizia e civili, era diretta a Nsipe, il villaggio natale di Chilima, 180 chilometri a sud della capitale Lilongwe, prima della sua sepoltura prevista per oggi (dichiarata giorno festivo). Migliaia di persone si erano messe in fila per le strade per intravedere la bara del vicepresidente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA